Добро пожаловать в мой журнал!

Я Алеся, и со мной только на "ты". О себе... домохозяйка с большим стажем. Люблю свою семью, моих дорогих мужчин, люблю свой дом и сад, люблю кошек и цветы. Очень люблю готовить, и с недавних пор фотографировать. Журнал только о кулинарии, и совсем немножко о фотостоках.

Здесь вы можете представиться и написать все, что хотите. Рада новым знакомствам и новым друзьям.





