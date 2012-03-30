Обо мне.

Добро пожаловать в мой журнал!
      Я Алеся, и со мной только на "ты". О себе... домохозяйка с большим стажем. Люблю свою семью, моих дорогих мужчин, люблю свой дом и сад, люблю кошек и цветы. Очень люблю готовить, и с недавних пор фотографировать. Журнал только о кулинарии, и совсем немножко о фотостоках.
      Здесь вы можете представиться и написать все, что хотите. Рада новым знакомствам и новым друзьям.

                                                                               
     

Патофе из свиной голяшки.

            Рецептов накопилось очень много... Никак не могла выбрать. Методом "тыка" на Фликре, попала на патофе. С собой спорить не буду. Источник к сожалению не могу вспомнить, так как делала довольно давно. Хорошо хоть хватило ума записать. Вкус помню... Что-то между холодцом и зельцем, но более европейский вариант. Ничего сложного, кроме внимания в его приготовлении нет. Точной рецептуры тоже нет, все на мой любимый "глаз".
                  Несу рецепт в сообщество Готовим вместе 2 в замечательный раунд "Посвящение" Эльдару Рязанову. Думаю рецепт идеально подойдет для банкета в фильме "О бедном гусаре замолвите слово".


Terrine potofe pork and vegetables.


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Говяжий стейк с пряным сливочным маслом.

            Аж не верится, что закончились (или почти закончились) новогодние праздники. Уже писала, не люблю этот "безрежимный" период жизни. Может для кого-то отдых, для меня, работа в 3 смены.
            "Болтать" совсем не хочется, а за журналом соскучилась, поэтому просто рецепт... мяса! Про торты и десерты, не хочу и не могу говорить писать.
            Со своим стейком иду в сообщество Готовим вместе 2, в рауд "Посвящение" Эльдару Рязанову. )))


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Говяжье жаркое на косточке, с йоркширским пудингом.

              Ура! Наконец приехалаа моя "голова" из Москвы! Ах, да! Голова моя, но не моя, а на штатив! Больше месяца не могла снимать, за исключением нескольких фото тортов с рук. Когда очередной, недорогой штатив сломался окончательно, решила раскошелиться и купить хороший. Но, оказалось это не так просто... Найти в Краснодаре то, что хочу. Просидев несколько часов в компьютере и обзвонив немало магазинов, нашла. Сразу же поехала купила, правда без "головы". Для тех кто не в курсе, "голова"- то место куда крепится камера.)))) И вот именно ее везли 3 недели с хвостиком. Так что, теперь дело за малым, начать снимать. Но что-то кажется, что зря "раскошелилась", желание снимать не появилось. Может самую малость.
                Радостью поделилась, а теперь о вкусном горячем блюде. Снимала и готовила, еще в сентябре, с расчетом на стоки. И как оказалось, не зря. Фото с этой серии хорошо продаются. Хотя мне они совсем не нравятся. Так как сняты при ИО. В очередной раз убедилась... не люблю ИО. Не чувствую...
                Блюдо не совсем привычное для нас, британской и американской кухни. Но если оно удалось, то поверьте, очень очень вкусно!. Как всегда, изначально нужен хороший кусок говядины на косточке. Говядина давно и прочно поселилась у меня в холодильнике, вытеснив свинину лишь для фарша и отбивных. Скажу честно, первые мои попытки запечь говядину были не совсем удачными. Они конечно получились съедобными, хорошо, что муж у меня большой мясоед и чтобы не приготовила, ему нравится, даже если и не нравится, ест и хвалит. ))))
                Рецепт несу Марине, на  Зимний конкурс. "Горячие основные блюда, приготовленные в духовке. Кто еще не придумал, что готовить на горячее, там кладезь рецептов. Все туда!



Christmas roast beef with Yorkshire pudding. Festive dinner.


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Запеченная утка с яблоками, апельсинами и инжиром.

                    Здравствуй дорогой журнал! Надеюсь ты не очень обижен на меня, за такое длинное отсутствие в твоей жизни?
                    Именно так мне, бессовестной, хочется начать свою запись... Почему обращаюсь к журналу, а не к вам? Все просто, именно он объединяет нас всех, как семья, собирает за чтением новых постов, споров, участием в ФМ и т.д. Несколько раз пыталась написать хоть что-то, а потом... все оставалось висеть в черновике. Может и эта запись будет там же. Если честно, хочется рассказать много всего о своей жизни, пожаловаться (как обычно), чтоб получить дозу сочувствия и поддержки, похвастаться, поделиться хорошим и не очень. Но не буду! С недавних пор поняла, что меня читают знакомые люди, и даже просто те, с кем живу в одном городе и кого совсем не знаю. Я человек, жизнь которого проходит в четырех стенах, которому нескучно одной, и это меня очень "напрягает". Появилось неприятное чувство, что за мной следят, и уже не скажешь все то, о чем можно было говорить раньше не задумываясь. А еще, впервые в жизни, разочаровалась в людях... И стопятый раз поняла, как люблю одиночество... и кошек с собаками. Кошек сильнее.... Потому, что собак у меня нет, а кошки есть.))))
                    Ну а теперь об... утке. Праздник почти на пороге, может кому пригодится рецепт. В нем ничего необычного. Но чем проще, как мы знаем, тем вкуснее. Главное, чтоб уточка получилась мягкой, и не сухой. А чтоб результат был именно таким, важно изначально купить хорошую птицу, ну и правильно приготовить.
                    Рецепт несу Марине, именно ее userpik заставил меня заглянуть в гости, и увидеть какой замечательный ФМ проходит. А призы! Не могу пройти мимо книг.)))
                   


Festive Christmas duck baked with apples and figs.


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Без рецепта...

                  Последнее время совершенно нет времени, и почему-то даже желания писать в жж... Несколько раз начинала пост, потом просто удаляла. Может так влияет осень... Не люблю ее... Кажется жизнь останавливается, и живешь ожиданием весны. Наверное в прошлой жизни была животным, уходящим в зимнюю спячку, вот и осталось в "памяти"...))) И никакой приближающейся НГ настроение не поднимает. Так как его не люблю, наверное еще больше, чем осень... Хочу весну!!! И даже жаркое лето...
                 Поэтому сегодня только фото... Причем совершенно не стоковые, стоки тоже почти заброшены... Просто фото тортиков... Сделанные почти на ходу, на память...))) Не все получились идеальными как хотелось... Учусь...


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Мой "Экзотик"...

                Я хвасталась, что стала обладательницей личной карты Метро, а вместе с ней экзотическими пюре.))) За карту большое спасибо моему любимому братику, за пюре... самой себе. А еще за информацию, где можно купить это пюре, моей новой, просто сумашедше замечательной, Алене. С которой пока мы знакомы только по переписке, а в общем, познакомились благодаря Кислицыну и его школе. Вы не представляете, сколько положительных эмоций я получаю от этого человека, сколько раз она заставляет улыбаться и восхищаться. Да и вообще, появилось много чудных знакомых, с которыми встретились на МК. Всех просто обожаю!
                 Прежде чем приготовить свой "Экзотик", просмотрела много рецептов, но так ни на одном не остановилась. Поэтому получилась "сборная" рецептура. В общем результатом довольна! Хотя мне не хватило чуть сладости именно в муссе, поэтому поставила себе "галочку", ну и рецепт даю уже с ее учетом. Думаю, если торт покрыть гляссажем, а он приторно сладкий, а не велюром, будет просто идеальный баланс, между сладким и кислым.



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