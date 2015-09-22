Мне безумно понравился вкус грушевого татина, который пекла не так давно. Сочетание груш, карамели и аромат бадьяна просто запали в душу. Причем настолько, что появилась идея воплотить эти вкусы в торт. Ну раз идея появилась в голове, то довольно быстро (в отличии от очень многого) торт стоял в морозилке. Резюмирую свой "шедевр".))) Вкусно! Очень нежно, все ароматы и вкусы как в татине. Хорошо чувствуется карамель, "бадьяновые" груши, ну а мусс и глазурь из нежного молочного шоколада, соединяют все воедино. Из ошибок... Нечего было Алесе выпендриваться, и выкладывать карамель и грушевый компоте в формочки сферы! Так как карамель хоть и с желатином, но при вытаскивании из сфер, немножко деформировалась. Думаю если все это выложить слоями, будет намного симпатичней и вкусней. Вкусней, потому что вкус груш и карамели будет в каждом кусочке равномерным. Ну и так как я не люблю молочный шоколад, то из-за него мне было сладковато. Знаю, что такой излишний вкус сладости я чувствую только в молочном шоколаде.

Так как бисквит состоит на 70% из миндальной муки, несу торт в сообщесвто Готовим вместе 2 в раунд с ореховым тестом.











