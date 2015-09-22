Торт морковный "Беатрис"..

              Что-то очень часто стал попадаться мне на глаза этот морковный торт. На какой сайт не зайду, он там есть. Почти все рецепты похожи, но все равно с маленькими отличиями. А потом увидела его в ОК, у замечательной девочки, в красивом исполнении. Не удержалась, попросила рецепт. Она дала на мне ссылку на этот сайт, где все написано и рассказано пошагово. Но, в прочем как всегда, рецепт изменила под себя, точнее пересчитала на форму д.18 см,  немножко упростила, убрав один корж. К тому же в тесто добавила апельсиновое конфи, от которого он стал еще ароматней и насыщенней. Тортик мне очень понравился! Уверена, буду печь еще.
               Пекла два, один в круглой форме, его подарила, а для себя захотелось в такой чудной...



IMG_9347


Collapse )

Торт "Банан-Карамель".

                Запустила жж по очень уважительной причине... Заболела... Причем настолько сильно, как не болела лет 10, а то и больше. Так что сезон открыла, а ведь еще не зима, и даже не глубокая осень. Но, не будем о грустном.)))
                Из приятных событий, неделю назад была на замечательном МК Александра Кислицина, по приготовлению корпусных конфет. МК очень понравился. Конфеты и начинки просто восхитительные. Осталось за малым, желание их готовить, а до этого купить поликарбонатные формы, хорошие дорогущие жирорастворимые красители, какао масло, хороший шоколад, а самое, самое- "приручить" этот шоколад. Что у меня никак не получается! Не могу я его темперировать! Хоть плачь... И кажется все делаю правильно, и грею-охлаждаю до нужной температуры, а нет, он все равно тает в руках...
                Пока с шоколадом не "в дружбе", иду легкими путями с велюром в баллончиках. Такая удобная штука! 5 минут и торт готов! И быстро и красиво. Этот торт, пожалуй самый вкусный из "придуманных", если можно так выразиться. Сочетание бананов и карамели просто вкуснейшее! И тот факт, что торт покрыт не глазурью, а велюром, очень порадовал, получился сладким ровно настолько, как я люблю. Не приторным! С глазурью думаю, был бы сладковатым.




IMG_9046


Collapse )

Малиново-фисташковые тарталетки.

             Рецепт этих тарталеток увидела у Марии Селяниной. Цветное песочное тесто давно не давало покоя. Честно говоря думала что в нем есть какая-то тайна.  Но как оказалось, все гениальное просто! Просто добавлен краситель... Но вид то совсем другой! Ведь мы сначала "едим" глазами.
               В тарталетках очень понравился по вкусу фисташковый запеченный крем и фисташковый взбитый ганаш. Точнее их сочетание. А малина с ее кислинкой, делает вкус еще более сбалансированным, не приторно сладким. Так как я люблю.)))
               Рецепт несу в сообщество Готовим вместе 2.




IMG_7695


Collapse )

Торт "Груша/карамель/бадьян"...

            Мне безумно понравился вкус грушевого татина, который пекла не так давно. Сочетание груш, карамели и аромат бадьяна просто запали в душу. Причем настолько, что появилась идея воплотить эти вкусы в торт. Ну раз идея появилась в  голове, то довольно быстро (в отличии от очень многого) торт стоял в морозилке. Резюмирую свой "шедевр".))) Вкусно! Очень нежно, все ароматы и вкусы как в татине. Хорошо чувствуется карамель, "бадьяновые" груши, ну а мусс и глазурь из нежного молочного шоколада, соединяют все воедино. Из ошибок... Нечего было Алесе выпендриваться, и выкладывать карамель и грушевый компоте в формочки сферы! Так как карамель хоть и с желатином, но при вытаскивании из сфер, немножко деформировалась. Думаю если все это выложить слоями, будет намного симпатичней и вкусней. Вкусней, потому что вкус груш и карамели будет в каждом кусочке равномерным. Ну и так как я не люблю молочный шоколад, то из-за него мне было сладковато. Знаю, что такой излишний  вкус сладости я чувствую только в молочном шоколаде.
                  Так как бисквит состоит на 70% из миндальной муки, несу торт в сообщесвто Готовим вместе 2 в раунд с ореховым тестом.



IMG_8975

Collapse )

Макарон с матчей и начинкой из маракуйи и эстрагона.

                  Эти макарон приготовлены на французской меренге... Так как я люблю... Имеют ярко выраженный вкус чая матча, эстрагона и маракуйи. И несмотря на  такие разные вкусовые оттенки, вкусы хорошо ощущаются и сочетаются, как по отдельности, так и вместе. Рецепт для сообщества Готовим вместе 2 в раунд 178.



IMG_7468


Collapse )

Чернично-ежевичные пирожные...

          Эти пирожные, полнейшая импровизация... От одного торта осталась глазурь, от другого бисквит джоконда. Не пропадать же добру! Вот и намудрила такие вкусные пироженки. А они получились на удивление очень и очень вкусными. Рецепт несу в сообщество Готовим вместе 2 , в раунд "Кондитерка. Ореховое тесто +".



IMG_8028

Collapse )

Перепелки фаршированные грибами, с виноградным гарниром.

                Вы любите перепелок? Я обожаю! Вообще люблю все маленькое и костлявое, в чем можно долго, простите, ковыряться. К примеру, нажарить мелких карасей, которых обычно покупают котам. А еще люблю соленую селедку, и так чтоб покостлявей. А за перепелок жаренных на гриле... просто молчу. Но в этот раз они у меня без костей! Оставила только на крылышках и ножках. Сначала было страшно, и даже казалось невозможным, снять с этих малюток скелет чтоб не повредить целостность. Но, острый ножик, немножко усердия, и красавицы перелочки, были готовы к фаршированию, с совершенно целой кожей. Скажу честно, просто на гриле жаренные вкуснее, но для праздничного стола, эти намного эффектней. Единственное что мне не особо понравилось, это виноград в качестве гарнира. Что-то не поняла его... Хотя люблю сладкие фрукты с мясом...



Baked stuffed quail with grape sauce.



Collapse )

Грушевый татин.

                    В сообщесвте Готовим вместе 2 проходит неделя ГРУШ...  Я очень давно не принимала участие в раундах и так чего-то захотелось... Испечь грушевый татин. Получился очень вкусным! С ароматом ванили и бадьяна, а если еще вприкуску с мороженым или сорбетом, то остановиться на одном куске просто невозможно. Рецепт теста взяла из книги "Le Cordon Bleu. Новое о десерте." Тесто получилось восхитительным. Теперь буду всегда им пользоваться в таких рецептах. Рекомендую...



IMG_8774


Collapse )

Тальятелле с миндальным песто и креветками.

                      На днях угостили меня двумя пачками (красивейшими пачками) королевских камчатских креветок. Они такие громадные! Так думала Алеся, готовя пасту, и рассчитывая по 3-4 креветки на порцию... Но когда их почистили... там такие... совсем небольшие... королевские креветки.))) Едва  мужу хватило! Пришлось для детей, доставать вторую пачку. И хотя я люблю креветки, паста была вкусная и без них.




IMG_8754


Collapse )

Торт "Cappucino"...

              Этот тортик увидела у Лены. Влюбилась сразу прочитав состав! Леночка, спасибо большое, что делишься такой красотой и вкуснотой. В нем все что люблю: кофе, карамель и шоколад. Правда он у меня с небольшими изменениями. По непонятной причине, бисквит совсем не поднялся, хотя тесто было очень легкое и воздушное. Времени искать "косяк" не было, поэтому решила не рисковать, и сделала обыкновенный бисквит, с кофе. Так же как и у Лены, не хватило мусса, хотя изначально  собиралась делать двойную порцию, в процессе сделала одну, а про свое "собиралась" вспомнила только когда стала заливать в форму. Поэтому по ходу дела, пришлось делать еще мусс, по этому же рецепту, только с горьким шоколадом. Считаю от этого торт только выиграл! Еще бы, ведь вкус горького шоколада, это моя личная слабость. Ну и глазурь сделала карамельную... И тут все пошло наперекос. Она получилась очень густой. Даже при 60 градусах, невозможно было размешать. Блендер пыхтел как паровоз. Вот и получился густой толстый слой, который почти чудом лег более-менее прилично. Зато какая она вкусная... карамельная... И заливала ее при 55 градусах, рискуя муссом. Позднее мне подсказали причину густой глазури, нужно просто добавить воду (по весу), которая испарилась во время прекращения карамелизации сахара.
                Но в любом случае, не смотря на все,  торт получился очень и очень вкусным! Даже старший сЫна, сказал, что самый вкусный! )))
                Рецепт даю как делала сама, если нужен точный и оригинальный, смотрите у Лены.



IMG_8861


Collapse )